Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Филарет сказал на пресс-конференции.
"Православную церковь Украины больше не признает ни одна церковь", - подчеркнул Филарет.
Он считает, что признание предоставления томоса для ПЦУ будет свидетельствовать о признании "верховенства власти Константинопольского патриархата в православии".
"Если какая-либо церковь принимает решение, что Константинопольский патриарх не только первый по чести, а первый и по власти - это уже потеря чистоты православия. И поэтому православные церкви не пойдут на это", - отметил Филарет.
По его словам, томос сейчас не признает подавляющее большинство церквей, кроме трех.
"Почему не признают? А потому, что в этом томосе заложено верховенство власти Константинопольского патриархата, и поэтому признания ПЦУ дальше не будет", - заявил он.