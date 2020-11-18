Суды отчитались о рассмотрении протоколов за нарушение карантина: лишь в 4% случаев был наложен штраф
Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что из них 3839 поступили повторно, было возвращено судами 8 597 протоколов, в том числе из-за ненадлежащего оформления - 8 131.
При этом отмечается, что лишь около 4% протоколов по "карантинной" статьи Кодекса об административных правонарушениях привели к наложению штрафа на виновных в нарушении карантинных норм.
В судах был рассмотрен лишь каждый второй протокол - 26 429, по рассмотренным протоколам были наложены административные взыскания в отношении 2 171 нарушителя. По состоянию на 17 ноября не рассмотренными судами остались 15 568 протоколов.
Больше всего административных взысканий к нарушителям карантина было применено в Киеве – 296, Одесской области – 255 и Днепропетровской – 195.
Меньше всего нарушителей карантина оштрафовали в Николаевской области - всего 16.