Суды отчитались о рассмотрении протоколов за нарушение карантина: лишь в 4% случаев был наложен штраф

С начала введения в Украине карантина из-за пандемии коронавируса в суды поступило более 50 тыс. протоколов относительно его нарушения.

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из них 3839 поступили повторно, было возвращено судами 8 597 протоколов, в том числе из-за ненадлежащего оформления - 8 131.

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При этом отмечается, что лишь около 4% протоколов по "карантинной" статьи Кодекса об административных правонарушениях привели к наложению штрафа на виновных в нарушении карантинных норм.

В судах был рассмотрен лишь каждый второй протокол - 26 429, по рассмотренным протоколам были наложены административные взыскания в отношении 2 171 нарушителя. По состоянию на 17 ноября не рассмотренными судами остались 15 568 протоколов.

Больше всего административных взысканий к нарушителям карантина было применено в Киеве – 296, Одесской области – 255 и Днепропетровской – 195.

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Меньше всего нарушителей карантина оштрафовали в Николаевской области - всего 16.