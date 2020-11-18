В Украине назначили пожизненные выплаты шести медикам, которые из-за COVID-19 получили инвалидность и потеряли трудоспособность
Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает Цензор.НЕТ
Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.
На сегодня фонд назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19 для четырех медработников, которые имеют установленную группу инвалидности:
- врача-анестезиолога из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;
- врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;
- врача общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;
- заведующего приемным отделением - врача-хирурга из Киева, которому установлена III группа инвалидности.
Общая сумма страховых выплат, которые фонд будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 тысяч 245 гривен.
Кроме того, Фонд соцстраха назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для двух медиков, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности:
- старшего фельдшера - лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
- врача-терапевта из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
"Общая сумма страховых выплат, которые ФССУ будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 2323 гривни", - информирует ведомство.