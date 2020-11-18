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В Украине назначили пожизненные выплаты шести медикам, которые из-за COVID-19 получили инвалидность и потеряли трудоспособность

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В Украине назначили пожизненные выплаты шести медикам, которые из-за COVID-19 получили инвалидность и потеряли трудоспособность
Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые после профзаболевания COVID-19 получили инвалидность и утратили трудоспособность. Выплаты будут осуществлять ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает Цензор.НЕТ

Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

На сегодня фонд назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19 для четырех медработников, которые имеют установленную группу инвалидности:

  • врача-анестезиолога из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;
  • врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;
  • врача общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;
  • заведующего приемным отделением - врача-хирурга из Киева, которому установлена ​​III группа инвалидности.

Общая сумма страховых выплат, которые фонд будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 тысяч 245 гривен.

Кроме того, Фонд соцстраха назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для двух медиков, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности:

  • старшего фельдшера - лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
  • врача-терапевта из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

"Общая сумма страховых выплат, которые ФССУ будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 2323 гривни", - информирует ведомство.

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Топ комментарии

  • Alexey Timofeev 74274071
    ощасливили
  • RustIck
    А что им и не нужно будет проходить комиссии (ВКК) каждые полгода или раз в два года как, к примеру, инвалидам ( без конечностей, а вдруг они отрастут!) ? В Україні призначили довічні виплати шести медикам, які через COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність - Цензор.НЕТ 3837
  • темний лорд
    Инвалидность от COVID-19?
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