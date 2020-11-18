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Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков

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Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков
Кабинет Министров утвердил передислокацию трех воинских частей в г. Бердянск Запорожской области и одной воинской части - в г. Очаков Николаевской области.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 ноября, на своем заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В Бердянск передислоцируются 2 воинские части из Николаева и пгт Сарата Одесской области, в Очаков  - в/ч из Николаева.

Как отмечается в пояснительной записке, такие шаги позволят создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных военных частей.

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Топ комментарии

  • Дяди Васи Ученик
    У ольгинцев нынче диарея! Трудно, видимо, фекалить одновременно и ртом и очком!
  • Серафим Полубес b2c3ffad
    Очаков перекрывает вход в Днепро-Бугский лиман --- защита Николаева, Херсона от высадки десанта...
    А Бердянск.... думал, думал -- и дошло! Первая задача --- взорвать нахрен Крымскй (или как он там) мост, чтобы руссише швайне не успели по нему здрыснуть... Потом --- по Дону на Ростов, далее по каналу Волго-Дон , застолбить при дележке кацапии за Украиной волжские города-миллионники, обложить их данью, далее водным путем --- на Москву...
    И вот что-то мне подсказывает, что так --- и будет!! Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков - Цензор.НЕТ 7662
  • Вася Шевченко f77d76ba
    возможно это информация не для широкого круга обывателей?
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