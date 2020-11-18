Кабмин утвердил передислокацию четырех воинских частей в Бердянск и Очаков
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Кабинет Министров утвердил передислокацию трех воинских частей в г. Бердянск Запорожской области и одной воинской части - в г. Очаков Николаевской области.
Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 ноября, на своем заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
В Бердянск передислоцируются 2 воинские части из Николаева и пгт Сарата Одесской области, в Очаков - в/ч из Николаева.
Как отмечается в пояснительной записке, такие шаги позволят создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных военных частей.