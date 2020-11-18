Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики, представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря сообщила, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации.

Об этом она сказала на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: На пути в Вильнюс", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ведется достаточно активная работа по подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации. Привлечены к этой работе члены Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины. Там - признанные специалисты по конституционному праву, привлечены представители Национальной академии правовых наук", - сказала Совгиря.

По словам депутата, две недели назад состоялась встреча рабочей группы, где обсуждали основные вопросы, которые требуют доработки и совершенствования.

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"На сегодняшний день в связи с тем, что существуют определенные сложности с внесением изменений в Конституцию, получается, что реформа в части децентрализации движется немного с другой стороны, чем должна была бы двигаться. То есть происходит сначала у нас принятие постановления о создании районов, затем буквально вчера был проголосован законопроект №3651-д в части, соответственно, передачи имущества вновь созданным объединенным территориальным общинам и, соответственно, завершение той реформы децентрализации, которая была начата в связи с образованием новых районов", - пояснила Совгиря.

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