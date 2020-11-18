Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский своим заявлением о выполнении "всех структурных маяков" в Меморандуме с МВФ обманывает руководство Фонда.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье "Кого обманывает Зеленский, заявляя, что Украина выполнила условия меморандума с МВФ? Вовк смеется".

Например, отмечает журналист, президент забыл, что не выполнен один из ключевых пунктов договора - передать полномочия Окружного админсуда в Верховный Суд.

"Меморандум Украины с МВФ содержит пункт, где Украина берет на себя обязательства до августа 2020 года запретить любым судам выносить административные решения против центральных органов власти, в том числе против НАБУ, это специально отмечено. Этот пункт прямо направлен на ограничение полномочий ОАСК. До августа! И как же это выполняется? 28 октября Окружной админсуд принял решение об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, что не просто противоречит меморандуму, а является откровенным издевательством и демонстрацией вседозволенности главы ОАСК Павла Вовка", - пишет Бутусов.

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Он подчеркивает, что "президент ведет переговоры с МВФ, Украине нужен кредит, а Вовк эти переговоры срывает. И Зеленский не в силах с ним что-либо сделать. Он не высказывается ни о Вовке, ни о его решениях, он не говорит когда же наконец закончатся консультации с Высшим советом правосудия", перезагрузка которого также является невыполненным маяком.

"И самое главное - требование провести перезагрузку Высшего совета правосудия, изменить законом процедуру отбора новых членов ВСП также является одним из структурных маяков меморандума с МВФ. Но для перезагрузки ВСП ничего не сделано", - указывает Бутусов.

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"О каком же выполнении маяков может идти речь? На кого рассчитаны такие заявления президента? Никаких предпосылок к экстренному выделению кредита МВФ в обход процедуры не существует, необходимо многое еще сделать.

Главная проблема государства - неспособность обеспечить правосудие. И постоянное стремление государственных лидеров выдавать желаемое за действительное", - резюмирует журналист.