В США разрешили первый тест на COVID-19 для самопроверки в домашних условиях

Подразделение Минздрава США - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - выдало разрешение на использование в экстренных случаях быстрого теста на COVID-19 для самопроверки в домашних условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления.

"Хотя диагностические тесты COVID-19 разрешены для сбора (материалов для исследования. - Ред.) дома, это первые тесты, которые можно проводить самостоятельно и получать результаты в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что набор для тестирования Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit - это одноразовый молекулярный тест (реакция амплификации), предназначенный для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

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Молекулярный тест американской компании Lucira Health делается путем взятия мазка из носоглотки. Затем тампон с мазком необходимо опустить во флакон, который помещается в тестовое устройство.

За 30 минут или раньше результат появляется на дисплее тестовой установки. Исследование можно проводить как дома, так и в медучреждениях.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредили, что этот тест можно проводить самостоятельно только людям старше 14 лет, если же пациенты моложе этого возраста, то их должны тестировать специалисты. Тест продается только по рецепту от врача.

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