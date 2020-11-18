Завершен ремонт судна обеспечения ВМС Украины "Балта"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
После ремонта проведены ходовые испытания, во время которых была проверена техническая готовность материальной части, в частности главной энергетической установки, узлов и механизмов судна для работы в открытой акватории.
Во время докового ремонта была очищена подводная и надводная части корпуса, пояса переменной ватерлинии, проведен ремонт винтов, подруливального устройства и тому подобное. Заменена внешняя обшивка корпуса, протекторная защита и проведена покраска. Также, согласно условиям контракта, выполнен ремонт донно-забортной арматуры, якорной цепи.
Кроме того, на "Балте" были отремонтированы такие судовые системы, как водяная забортная, пресная, пожарная, водоотливная, осушительная, пневматическая и гидравлическая системы и т.п.
Ремонт судна проводился на николаевском ООО "Нибулон". Это был первый контракт на ремонт судна Военно-Морских Сил ВС Украины, заключенный с этой компанией.