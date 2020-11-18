Завершен ремонт судна обеспечения ВМС Украины "Балта"

Сегодня после завершения докового ремонта судно обеспечения ВМС Украины "Балта" вышло из акватории Бугского лимана возле Николаева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

После ремонта проведены ходовые испытания, во время которых была проверена техническая готовность материальной части, в частности главной энергетической установки, узлов и механизмов судна для работы в открытой акватории.

Во время докового ремонта была очищена подводная и надводная части корпуса, пояса переменной ватерлинии, проведен ремонт винтов, подруливального устройства и тому подобное. Заменена внешняя обшивка корпуса, протекторная защита и проведена покраска. Также, согласно условиям контракта, выполнен ремонт донно-забортной арматуры, якорной цепи.

Кроме того, на "Балте" были отремонтированы такие судовые системы, как водяная забортная, пресная, пожарная, водоотливная, осушительная, пневматическая и гидравлическая системы и т.п.

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Ремонт судна проводился на николаевском ООО "Нибулон". Это был первый контракт на ремонт судна Военно-Морских Сил ВС Украины, заключенный с этой компанией.