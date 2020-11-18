Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов

В комиссии по регулированию азартных игр и лотерей теперь достаточно членов для того, чтобы принимать решения и работать.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал на брифинге по результатам очередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После проведения спецпроверки назначили еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Фактически уже есть назначенные председатель и четыре члена, то есть комиссия может начинать свою работу. Этого достаточно для того, чтобы они принимали свои первые решения, формировали аппарат и перезапускали этот важный орган государственного управления", - сказал Немчинов.

По его словам, в целом для полноценной работы госоргана нужно пять человек.

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На заседании правительства приняли решение о назначении Алексея Ботезата и Кристины Дутки-Гефко членами этого органа путем заключения с ними контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов - гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

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23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.

21 октября ветеран АТО Иван Рудый избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.