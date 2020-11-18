Мэр Кременчуга Малецкий заболел коронавирусом

В Полтавской области городской голова Кременчуга Виталий Малецкий заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У меня не очень приятная новость: получил положительный тест на Covid-19", - написал он.

Малецкий добавил, что он находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.

По словам мэра, он продолжает дистанционно работать над подготовкой первой сессии Кременчугского горсовета VIII созыва.

Малецкий заявил, что знает, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета.

"Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", - написал он.

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