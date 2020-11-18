Новости

Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС

2 17419
Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС
Колбы с якобы боевым отравляющим веществом, которые 16 ноября были обнаружены в харьковской школе №30, оказались муляжом.

Как передает Цензор.НЕТТ, об этом говорится в сюжете ТСН, показанном 18 ноября.

Помощник начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области Игорь Лупандин объяснил, что там была "имитация какого-то вещества, которая была когда-то в макетах во время проведения некоторых учебных занятий".

По его словам, место, где нашли колбы, исследовали специалисты отделения радиационно-химической защиты.

"Был проведен замер воздуха. Никаких опасных химических веществ не было найдено", – объяснил Лупандин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В дымоходе школы в Харькове при ремонте обнаружили боевое отравляющее вещество, - полиция. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    провидческий коммент уважаемого RR, оказался в масть..

    +14Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4480 RR
    Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
    Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
    МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
    16.11.2020 19:45
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7093

    ...
  • RR
    Спасибо))))
    В бытность .......... всякой гадости, в учебной материально-технической базе было ПРЕДОСТАТОЧНО)))
    Один из самых значимых, был макет из лично охолощённой МОН-50.
    Стоит себе такая игрушка на мебели, с надписью "НА ПРОТИВНИКА", а в ней заначка денежная))))
    Страшно в руки брать)
    10 лет никто не знал, пока случайно, не смахнули с полки)))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости