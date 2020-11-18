Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС
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Колбы с якобы боевым отравляющим веществом, которые 16 ноября были обнаружены в харьковской школе №30, оказались муляжом.
Как передает Цензор.НЕТТ, об этом говорится в сюжете ТСН, показанном 18 ноября.
Помощник начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области Игорь Лупандин объяснил, что там была "имитация какого-то вещества, которая была когда-то в макетах во время проведения некоторых учебных занятий".
По его словам, место, где нашли колбы, исследовали специалисты отделения радиационно-химической защиты.
"Был проведен замер воздуха. Никаких опасных химических веществ не было найдено", – объяснил Лупандин.