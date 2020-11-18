Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий

Госдума Российской Федерации приняла в трех чтениях поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента РФ.

Документ подготовили во исполнение принятых летом поправок к Конституции.

Согласно закону, отмечает Настоящее время, если публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность в виде штрафа:

для граждан – от 30 до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч рублей,

для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

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При повторном нарушении последует уголовная ответственность (по статье 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). При этом штрафы повышаются от 200 до 400 тысяч рублей, свободы по этой статье могут лишить на срок до четырех лет.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей:

для граждан – от 70 до 100 тысяч рублей,

для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей,

для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

В Уголовный кодекс также вводится новая статья 280.2 ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

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Издание напоминает, что в июле Госдума одобрила в трех чтениях поправки к закону, по которым отчуждение территории России приравнивается к экстремизму (например, возврат аннексированного Крыма Украине). Этот закон также принят во исполнение принятых летом поправок к Конституции РФ, где появился новый пункт 2.1. В нем сказано, что "действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Напомним, 4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.