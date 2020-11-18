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Препарат "Биовен" рассматривается для включения в протокол лечения коронавирусной болезни, - рабочая группа Минздрава

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Препарат "Биовен" рассматривается для включения в протокол лечения коронавирусной болезни, - рабочая группа Минздрава
Рабочая группа Министерства здравоохранения Украины обсуждает включение препарата "Биовен" в протокол лечения COVID-19.

"После заключения Государственного экспертного центра (ГЭЦ) об эффективности препарата мы, в основном, одобрили внесение его в протокол. В настоящее время обсуждаем формулировку, для каких пациентов мы будем рекомендовать применение "Биовена", - сказал член рабочей группы, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров на пресс-конференции в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Я склоняюсь к тому, чтобы применять препарат только для тяжелых и критичных пациентов", - сказал он.

Дубров отметил, что решение будет принято по итогам голосования 30 экспертов, входящих в рабочую группу по разработке протоколов лечения COVID-19.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что лично выступает против включения в протокол препаратов с недоказанной эффективностью. "Я один из тех, кто был против внесения "Биовена" в протокол до тех пор, пока мы не получим результаты исследований. Были недоразумения с другими коллегами, но я уверен, что если нет качественного протокола клинических испытаний, мы не можем рекомендовать препарат. Сейчас мы уже имеем (позитивные - ИФ) результаты и можем включать его в протокол", - сказал он.

Дубров отметил, что в его личной практике препарат показал высокую эффективность для пациентов с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии. В частности, "Биовен" применялся у шести пациентов как "препарат отчаяния". Двое из этих пациентов уже выписаны из больницы домой, еще четверо проходят лечение.

"Мы имеем выраженную позитивную динамику, все пациенты были крайне тяжелые", - сказал он.

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Как сообщалось, биофармацевтическая компания "Биофарма Плазма" (Белая Церковь Киевской обл.) завершила клинические испытания препарата от COVID-19 "Биовен" (иммуноглобулин) на основе плазмы.

Клинические испытания этого препарата были начаты в мае, в них приняли участие 76 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 10 из которых были отсеяны в результате скрининга.

Исследования проводились на девяти клинических база в больницах Киева, Белой Церкви, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя, Ивано-Франковска, Луцка.

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Топ комментарии

  • Безенчук
    Пролобировали очередной фуфломицин, типо помогает
  • Джетро
    Пока что Ковид не лечится, а некоторые препараты облегчают течение болезни. Это антикоагулянты (разжижение крови) и иммунодепрессанты (снижение иммунного шторма).
    Если "Биовен" не является ни одним, ни другим, то какое может быть обоснование его применения, кроме шарлатанства? Тем более, что трудно доказать, что пациент выздоровел от препарата, а не благодаря своей иммунной системе или малому количеству вируса, попавшего в организм.
  • Павел Яременко
    Биовен моно р-р д/ин 50мл ціна 2 613.20грн.

    75 мл за ціною 1 пенсії.
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