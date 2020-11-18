Благодаря санкциям возможности властей РФ истощаются, - заместитель госсекретаря США Биган
Такое убеждение высказал заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я вижу, как российское правительство истощается", - заявил представитель Госдепа. Он отметил, что это может быть следствием последовательного давления на Москву со стороны США и партнеров, усиления активности НАТО и ЕС в Черноморском регионе, а также поддержки Западом стран региона.
"Возможно, мы наблюдаем определенную отдачу от этих длительных "инвестиций", - сказал Биган.
Замгоссекретаря отметил, что было бы "слишком оптимистично ожидать немедленного результата" от давления Запада. Но, по его словам, "очевидно, что российскому правительству приходится принимать все более сложные решения в контексте привлеченя ресурсов".
Именно поэтому, по мнению Бигана, россияне заинтересованы в продолжении действия договора СНВ-III с американской стороной.
"Я уверен, что мы найдем способ это сделать. Но я не думаю, что россияне в состоянии инвестировать в стратегическую модернизацию или расширение своих систем так, чтоб конкурировать с нами", - подчеркнул заместитель госсекретаря США.