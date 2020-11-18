Проект "Без цензуры" в прямом эфире: Катимся! В пропасть или "ніт" | Вторые туры | Что ждет страну. ВИДЕО
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Новые "ковиднные" рекорды, протесты ФЛП и очередные нездоровые предложения правительства - все это обсудим вечером на стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Итак, присоединяйтесь в 20:45, поговорим о следующем:
- Над пропастью и в шоке. Почему читать новости становится все страшнее?
- Что будет, когда обанкротившиеся предприниматели послушаются Ирину Микичак и массово пойдут работать в больнице? А сама бы она хотела попасть под опеку таких медсестер и хирургов?
- Новые старые мэры: как получилось, что Кернес и Труханов - снова на коне, то есть победители выборов?
- Карантин выходного дна. Как умирает малый бизнес, а ночные клубы должностных лиц (в том числе - Нацполиции) нормально работают?!
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