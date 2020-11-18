В комитете Генассамблее ООН поддержали проект усиленной резолюции Украины по правам человека в оккупированном Крыму, - Кулеба

Проект усиленной резолюции Украины по правам человека в оккупированном Крыму был поддержан комитетом Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Он подчеркнул, что приветствует доклады генсека ООН Антонио Гутерреша по ситуации с правами человека в Крыму, которые подробно разоблачают факты политического преследования украинцев и крымских татар. "Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ должны усилить мониторинг в Крыму для защиты тех, кого преследует государство-оккупант", - указал Кулеба.

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В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что одобрение проекта уже пятой подряд, обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина" третьим комитетом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является важным вкладом в продолжение международного давления на РФ в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма.

"Документ подготовлен на основе двух последних докладов генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях. Ключевыми элементами обновленного проекта резолюции стали призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности, в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД Украины в среду.

В министерстве пояснили, что особое внимание уделено вопросу квалификации "органов" на временно оккупированных территориях Украины как "оккупационной власти РФ".

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"Резолюция констатирует продолжение Россией противоправной деятельности согласно международному гуманитарному праву, включая переселение российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью модификации демографического состава населения. Это, в частности, негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и заставляет их покидать Крым, что является скрытой формой депортации лиц, защищенных Женевскими конвенциями в условиях оккупации", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Также среди важных положений нынешнего проекта есть призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток.

"Привлекается внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, очередным необоснованным суровым приговорам политическим заключенным, преследованиям Православной церкви Украины в Крыму, преследованиям журналистов, в частности гражданских, использование пандемии для осуществления дальнейшего наступления на права человека", - сообщается в комментарии.

Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая с Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, на территорию временно оккупированного полуострова.

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, а также тем, кто стал соавторами документа, и призывает всех государств-членов ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре", - подчеркнули в МИД.

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