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Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение

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Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение
Бывший спецназовец армии США Питер Деббинс признался в сговоре с российской разведкой.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США, передает Цензор.НЕТ.

По данным следователей, бывший "зеленый берет" сотрудничал с российской разведкой с конца 1995 по начало 2011 года. Он передавал конфиденциальные данные о нацбезопасности Соединенных Штатов, полученные во время службы, включая информацию об американских войсках химзащиты и спецназе.

Обвинение утверждает, что Деббинса завербовали еще в возрасте 19 лет. Он был студентом Университета Миннесоты и проходил стажировку в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, дочерью полковника российских военно-воздушных сил.

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В 2008 году Деббинс закончил службу и передал россиянам имена своих сослуживцев, потенциально интересных для вербовки, говорится в сообщении Минюста.

Деббинсу грозит пожизненное заключение. Суд огласит приговор в начале 2021 года, пишет Радио Свобода.

Напомним, в августе отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США Питер Деббинс был арестован по подозрению в передаче данных оперативным сотрудникам российской разведки.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Отак. Пожиттєве.
    Чому в нас зрадників не карають ???
    У війну це має бути розстріл.
  • Олександр Дніпро
    Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение - Цензор.НЕТ 2647
  • Maxim Ak-Murza
    Он гражданин США. Не поменяют. Сдохнет в клетке.
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