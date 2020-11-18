Киевских учителей будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Госпродпотребслужба

В Киеве обещают бесплатно проводить тестирование на COVID-19 для работников социальной сферы, в частности учителей. Результат теста обещают предоставлять в течение 24-х часов.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 24 Канал.

По его словам, в столице уже разрабатывают единый стандарт для работников социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-тестирование.

"Все учителя Киева, которые заболели COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24-х часов", – пояснил Олег Рубан.

Соответствующее решение, по его словам, могут принять уже до конца недели.

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