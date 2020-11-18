Волонтеры могут предоставить нуждающимся в кислороде больным концентраторы, - соучредитель фонда "Свои" Литвинова

Соучредитель фонда "Свои" Леся Литвинова рассказала, кому волонтеры помогают с кислородными концентраторами.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Facebook она детально ответила на "самые популярные вопросы":

"- Кому вы даете кислород?

- Пациентам, которые по какой-то причине не могут быть госпитализированы, либо находятся в тех больницах, где нет кислорода, либо выписаны из больницы, но нуждаются в кислородной поддержке.

- Вы помогаете только в Киеве?

- Нет. Как бы мне ни хотелось ограничиться Киевом, мы отправляем аппараты по всей стране. Ситуация в регионах намного страшнее, чем в столице.

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- Сколько я могу пользоваться аппаратом?

- До тех пор, пока не сможете обходиться без него. Кому-то нужен на один день дождаться госпитализации, кому-то - на долгие месяцы.

- А можно я потом аппарат передам другу, который тоже болеет?

- Нет. После каждого пациента мы обрабатываем аппарат, меняем фильтры, при необходимости отдаем в сервис. Давайте бережно относиться друг к другу и не делиться своими болячками.

- А можно я вам денег дам, но аппарат возьму прямо сейчас на случай, если он понадобится.

- Нет. И даже объяснять не буду почему.

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- Сколько мы вам должны?

- Ничего. Мы не продаем аппараты и не берем денег за аренду. Мало того, мы сильно не одобряем взносы в фонд до тех пор, пока у вас на руках больной родственник. Когда справитесь - помогайте другим, если захотите.

- А давайте я дам денег, вы купите концентратор и будете им пользоваться, а когда мне будет нужно - я заберу.

- Нет. При всей заманчивости предложения, я не могу гарантировать, что в нужный момент у меня будет свободный. А выдергивать аппарат из-под тяжелого пациента я не буду.

- А можно поучаствовать в вашей закупке? Я оплачу один аппарат вам, один себе?

- Нет. Извините. Поставщики возят нам аппараты практически по закупочной цене, зная, для чего они нам нужны. Я не могу просить такую же цену для всех желающих. Могу только поделиться контактами.

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- Вы даете аппараты только больным с ковидом?

- Нет, мы даем аппараты всем, у кого низкая сатурация и нет возможности дышать самостоятельно. Диагноз значения не имеет. Еще полгода назад это была онкология, ХОЗЛ, БАС и т.д. В ковид мы ввязались случайно.

- А как с вами связаться?

- Можно прямо под постом. В личку писать можно, но половина сообщений уходит в спам и я их не вижу. Можно по телефону 0666444550. Вечером, ночью и на выходные - Вайбер на этом же номере".

Литвинова также приложила к посту фото с наличными концентраторами, которых должно хватить на неделю.

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