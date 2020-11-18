Зеленский требует от Рады и Кабмина быстро найти решение по кассовым аппаратам для малого бизнеса, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Верховную Раду в сотрудничестве с Кабинетом Министров как можно быстрее решить проблемы физических лиц-предпринимателей, в том числе о порядке использования кассовых аппаратов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент Украины категорически недоволен тем, что украинский парламент до сих пор не может вместе с членами правительства и представителями предпринимательских организаций найти компромиссное решение о введении кассовых аппаратов. Поэтому он сегодня поручил провести селекторное совещание - вместе с членами правительства мы должны помочь депутатам ", - заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Среди обсуждаемых на совещании инициатив - упрощение жизни малому бизнесу за счет отмены фискализации всех операций, по которым налоговые органы уже имеют необходимую информацию, особенно тех, что проходят дистанционно, с помощью финансовых посредников (банков и платежных систем).

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Руководитель Офиса Президента сообщил, что участники совещания пришли к выводу о необходимости отмены нормы о выплате покупателю 100% стоимости приобретенного товара, если покупатель пожаловался на продавца за нарушение порядка осуществления расчетных операций (так называемый кэшбек). Кроме того, говорится о необходимости усовершенствовать систему штрафов и уменьшить их размеры для мелкого бизнеса - они должны стимулировать работать легально, а не приводить к банкротству предпринимателей

В ОП отметили, что внимание налоговых органов должно быть приковано к крупным предприятиям, которые пытаются уклониться от уплаты налогов, прикрываясь ФОПами. Но настоящий небольшой бизнес должен свободно дышать и спокойно работать.

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