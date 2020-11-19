Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поехал в больницу "Феофания", поскольку не смог у себя дома организовать необходимый уровень защищенности связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак но своей официальной странице в Фейсбуке.

"Вот и я попробовал удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе. Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - написал он.

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