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Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь

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Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поехал в больницу "Феофания", поскольку не смог у себя дома организовать необходимый уровень защищенности связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак но своей официальной странице в Фейсбуке.

"Вот и я попробовал удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе. Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - написал он.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Навіщо тобі захист зв'язку, якщо ти на ху#ла працюєш та сам йому доповідаєш? Так би одразу і сказав, що сам не хворів, а просто в Феофанії за янелохом присматрівал.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    накуя заведующему по скрепкам защищенная спецсвязь, они там вообще уху ели
  • Garry Grant
    Ну как вам отмазка? 100500lvl по моему. Завхоз переживает про защищённую связь для себя. Умора.))
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