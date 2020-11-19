ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима "тишины" на Донбассе за сутки 17 ноября
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СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки два нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и не нашла ни одного такого нарушения на Луганщине.
Об этом сообщается в ежедневном отчете № 275/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 18 ноября 2020, передает Цензор.НЕТ
"В Донецкой области СММ зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (неопределенные боеприпасы) к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.
Отмечается, что в течение предыдущего отчетного периода в этой области также было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
"В Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня, как и на протяжении предыдущего отчетного периода", - сообщили в СММ.
Последний раз нарушение режима прекращение огня на Луганщине фиксировалось миссией 14 ноября.