Палата представителей Конгресса США проголосовала против возвращения России в G7
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".
Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, "прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС", полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, "прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии" и "вывела свои войска и вооружения из Приднестровья".
Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам.
В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.