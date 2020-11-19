"Слуга народа" Гетманцев обнародовал "альтернативный проект постановления" о своем увольнении. ДОКУМЕНТ
Об этом говорится на странице парламентария в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Решил подать альтернативный проект постановления об увольнении. Мне кажется, мотивировал более обоснованно", - написал Гетманцев.
Депутат отметил, что не может работать над выведением экономики из тени в тот момент, когда отдельные политические группы блокируют эту работу.
"Поскольку продолжение моей деятельности по разработке проектов законов по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и нанести вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение моих обязанностей, - говорится в постановлении.
Также он добавил, что "традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать".
Как сообщалось ранее, в Раде зарегистрировано постановление об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики депутата СН Даниила Гетманцева "в связи с неудовлетворительной работой на должности".