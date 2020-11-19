В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 ноября 2020 года. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 531 человек;
летальных случаев - 257;
выздоровели - 7 400 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817).
За все время пандемии в Украине
заболели - 583 510 человек;
выздоровели - 266 479 человек;
летальных случаев - 10 369;
проведено ПЦР-тестов - 4 062 868.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях", - рассказал Степанов.