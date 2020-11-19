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В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели

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В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро четверга, 19 ноября, зафиксированы 13 357 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 (самый высокий показатель с начала пандемии), выздоровевших – 7 400 человек, умерли 257 пациентов (самый высокий показатель с начала пандемии).

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 ноября 2020 года. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Также за минувшие сутки В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 06

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 03госпитализированы - 1 531 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 03летальных случаев - 257;

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 03выздоровели - 7 400 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817).

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За все время пандемии в Украине В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 06

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 08заболели - 583 510 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 08выздоровели - 266 479 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 08летальных случаев - 10 369;

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 4 062 868.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях", - рассказал Степанов.

В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 11
В Украине два рекорда COVID-19: 13 357 новых случаев, умерли 257 человек, 7 400 - выздоровели 12

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Мастера спорта по борьбе с корона вирисом ставят все новые и новые рекорды. зебилы!!!
  • Андрей Сафhjyjd
    Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
  • Super Gut
    Вот это я понимаю работа короновирусных мастеров спорта! Всё-таки не даром было потрачено 9 месяцев и 60 млрд из короновирусного фонда зелеными мастерами.
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