COVID-19: Второй день подряд в мире фиксируют рекордное количество смертей за сутки - 10,9 тысяч. Всего инфицированы 56,3 млн
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По состоянию на утро 19 ноября в мире зарегистрировали 611 213 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 977 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 56 564 475 случаев инфицирования, из них 611 213 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 354 821 человек, из них 10 977 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 39,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.