Карантин выходного дня будет считаться действенным, если сохранится 12 тыс. случаев COVID-19 за сутки, - Степанов

Министерство здравоохранения надеется "карантином выходного дня" удержать темпы заболеваемости коронавирусом в Украине на уровне до 12 тысяч новых больных в сутки.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, сколько должно быть больных через неделю, чтобы делать выводы, сработал ли "карантин выходного дня", Степанов ответил:

"Каких результатов мы ожидаем от карантина выходного дня? Во-первых, мы хотим остановить ураганный рост количества больных COVID-19. Мы стараемся остановиться на цифрах - 12 тыс. больных в сутки. Во-вторых - для того чтобы оценить и до конца быть уверенными, что карантин выходного дня сработал, он должен быть введен не на бумаге, а его действительно должны соблюдать, а не так, что Нацполиция закрывает кафе, рестораны и т.д.".

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