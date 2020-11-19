Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".
По словам специалистов, главное влияние на детей влечет за собой не Covid-19, а закрытые учреждения, ухудшение учебного процесса, а также стремительный рост бедности.
"Нестабильная работа ключевых учреждений и рост уровня бедности — факторы, которые больше всего влияют на детей. Чем дольше длится кризис, тем глубже он влияет на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения находится под угрозой", - сообщила Генриетта Форе, исполнительный директор UNISEF.
Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.