От коронавируса в Киеве за сутки умерли 34 человека, выздоровели - 459, выявлены рекордные 1 348 случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 55 203.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1 348 больных коронавирусом. Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 55 203", - говорится в сообщении.

Среди заболевших: 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 33 девочки от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели также 50 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирус побороли 20 015 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 294, в Деснянском - 188, а в Соломенском районе - 166 случаев.

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