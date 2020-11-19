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Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан

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Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан
Украина расчитывает получить транш Международного валютного фонда до конца 2020 года или в начале следующего.

Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Действительно, два транша уже не получим. Это точно. Сейчас речь идет о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому привязана макрофинансовая помощь ЕС, которая составляет 600 млн евро", - пояснил он.

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Мокан опроверг информацию о том, что программа под угрозой:

"Идет взаимодействие и коммуникации. Министр финансов в течение дня до заседания правительства и после коммуницировал по поводу проекта бюджета ", - добавил представитель Кабинета Министров.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 7997
  • andriy shevchenko 35d270e5
    Нихрена Украина не получит пока Бенин обезьянник у власти
  • 5 копійок
    Недоумкам бабла не дають.
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