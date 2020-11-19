Предоставленный Украине пакет поддержки ЕС в 190 млн евро охватывает здравоохранение, бизнес и креативный сектор, - Маасикас
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, отмечает глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"ЕС продемонстрировал солидарность с Украиной перед лицом кризиса пандемии, быстро мобилизировав пакет поддержки на 190 млн евро, охватывающий кризис в области здравоохранения и облегчение социально-экономического положения, в частности для малых и средних предприятий, который также охватывает креативный сектор, уязвимые группы и гражданское общество", - сказал Маасикас на форуме "Креативная Украина" в Киеве в четверг.
"Культура и креативность останутся в центре нашего сотрудничества, как сам сектор, так и как набор взглядов и ценностей, которые, я уверен, мы разделяем с украинским народом", - добавил глава представительства ЕС.