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Гендиректор киевского завода "Радар" подозревается в уничтожении госимущества на 3,6 млн

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Гендиректор киевского завода "Радар" подозревается в уничтожении госимущества на 3,6 млн
Правоохранители уведомили генерального директора ОАО "Киевский завод "Радар" о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Следствием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором служебных обязанностей по сохранению и эффективному использованию государственного имущества при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожено девять зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар", - указывается в сообщении.

В результате государственным интересам причинен ущерб на сумму более 3,6 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые могут быть к нему причастны.

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Киевский завод "Радар" - базовое предприятие авиапрома Украины по производству бортовых радиолокационных комплексов, метеонавигационных станций, аппаратуры специального назначения. Монополист по производству радиолокационных станций типа "Гроза", "Буран", "9Б-1101К".

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Топ комментарии

  • Комсомолец 70-х
    Надо действительно разкрыть, обрисовать ситуацию, а уж потом давать оцэнку действиям на публику. Больно уж много фэйков обсасывается .
  • Sergii Naushenko
    Поясню для не місцевих: територія заводу Радар знаходиться в центрі міста (між метро Олімпійська та Палац Спорту), і земля там коштує просто нереальних грошей. Ясна річ, в умовах дикого капіталізму такий актив довго простоювати просто так не міг за визначенням. Ось його і прибрали до рук, побудувавши великий житловий масив преміум-класу "Бульвар фонтанів".
    Аналогічна ситуація в Києві ще з декількома підприємствами ВПК, що були доведені до банкрутства з метою будівництва житлової нерухомості на їхніх площах. Зокрема, НВО "Сатурн".
    Все це робилося ще в 2005-2010 роки, дивно що тільки зараз це почали рощкручувати
  • Константин из Киева
    пол завода вообще по какой-то схеме продали Гавришу и там теперь строят очередной ЖК.
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