49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

85% украинцев знают о том, что Правительство ввело "карантин выходного дня", 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Отношение к введению "карантина выходного дня" полярное: 49% опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.

61% считают нецелесообразным введение "жесткого карантина" (локдауна), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.

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