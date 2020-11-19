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49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
85% украинцев знают о том, что Правительство ввело "карантин выходного дня", 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Отношение к введению "карантина выходного дня" полярное: 49% опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.

61% считают нецелесообразным введение "жесткого карантина" (локдауна), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.

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49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 01
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 02
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 03
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 04
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 05
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 06

Топ комментарии

  • Игорь 4397
    А какой смысл в этих опросах? Шо, у нас 73-нарид в своей голове может построить математическую модель влияния карантина ВД на уменьшение числа зараженных? Если этого не может сделать даже шмыгаль и все его объяснения сводились только к бла-бла-бла.
  • Vladimir Soukhov
    Карантин выходного дня бред. Это абсолютно ничего не даёт. Правильно поступали шведы, которые никаких каратнитон не обявляли. Наша зеплесень наделала связи с ковидом максимальное количечтво ошибок. Таких ошибок нигде в мире не совершали.
  • Чайка Київ
    Яскравий приклад маніпуляцій, брехні соцопитувальщиків.
    За їх версією, бубочка робить все правильно і нарід сам прагне "карантину вихідного дня".
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