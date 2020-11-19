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Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов

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Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов
Нагрузка на медицинскую систему растет каждым днем. Важно соблюдать правила карантина, чтобы облегчить давление на медсистему.

Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вирус продолжает испытывать нас на прочность, продолжает испытывать нашу медицинскую систему. Нам действительно очень трудно, нагрузка на медицинскую систему только растет. Сейчас как никогда важно бороться с ним, в том числе и противоэпидемических мероприятий ... Сейчас, исходя из цифр, пока что мы ему проигрываем. Нам очень важно соблюдать правила карантина выходного дня и остальные установленные правила", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, количество людей, которым медицинская помощь необходима в условиях стационара, растет.

Именно поэтому, подчеркнул Степанов, необходимо уменьшить нагрузку на медицинскую систему и не допустить ее коллапса, а это возможно только при соблюдении противоэпидемических ограничений, в частности карантина выходного дня.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Виключіть мікрофон цьому зє дятлу.
  • Привет
    А еще полгода назад осел говорил что вы мастера спорта по борьбе с вирусом...😃
    Оказалось что вы мастера по издежу...большие мастера...
  • Злой Карлик
    Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2158
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