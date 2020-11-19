Минздрав просит правительство выделить дополнительные средства для оплаты НСЗУ лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины подало на рассмотрение Кабинета Министров проект постановления о выделении Национальной службе здоровья Украины дополнительных средств для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киев в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В апреле, когда формировались изменения в госбюджет 2020 года, НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд грн. Эта сумма основывалась на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов. Прогнозы в апреле и данные по завершении октября существенно отличаются, в частности, в апреле выплатили 953 млн грн, в октябре - 3,3 млрд грн. Поэтому прогнозы уточнили, и 6 ноября НСЗУ сообщила о потребности в допсредствах, чтобы закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицирован Минздравом и правительству подан проект о выделении соответствующих средств", - сказала замминистра.

Ранее в НСЗУ заявляли, что до конца года для финансирования медучреждений, предоставляющих помощь с COVID-19, не хватает 5,6 млрд грн.

Шаталова также подчеркнула: если до конца года не будет принят госбюджет 2021 года, Программа медицинских гарантий будет финансироваться в размере 1/12 предыдущего года.

"Программа медгарантий началась с апреля и была предусмотрена на девять месяцев – распределится на 12 месяцев. При ориентировочной потребности на декабрь около 13 млрд грн, на январь в бюджете будет заложено 7,6 млрд грн", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В девяти областях Украины загрузка коек в больницах не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА