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Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно

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Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно
Сегодня в Украине наблюдается ситуация, когда больные COVID-19 обращаются за медицинской помощью очень поздно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

"Мы сейчас в наших больницах наблюдаем много таких случаев, когда люди очень поздно уже обращаются за медицинской помощью, не в больницу, а сами начинают лечить и наблюдать за этой болезнью. То есть даже к семейному врачу обращаются на седьмой-восьмой день при этом заболевании", - сказал министр.

Степанов призвал граждан звонить в контактный центр Минздрава, если возникают какие-то вопросы или если не удалось дозвониться к семейному врачу.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Пиши ще, палдо.

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  • Alexey Chernyavsky
    Понятно. И тут люди виноваты.
  • Maksim Perepelitca
    А що ж робити , коли хворі , до лікарів не можуть навіть додзвонитися . Про - потрапити на прийом , я вже й зовсім мовчу . Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно - Цензор.НЕТ 2653 .
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