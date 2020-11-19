Последствия пандемии для системы здравоохранения Украины будут ужасными, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут тяжелыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Отдаленные последствия пандемии (COVID-19. - Ред.) для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезитентность - следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые - потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения", - отметил санврач.

Ляшко призвал все органы власти и чиновников объединяться вокруг проблемы распространения коронавирусной инфекции.

"Когда каждый раз снимаете маску в общественных зданиях, каждый раз, когда критикуете карантин выходного дня или другие ограничительные меры, будете вспоминать свои слова потом, через год-два. Последствия будут. Давайте сегодня объединяться и искать выход из ситуации. Все открыты к диалогу. Объединяемся – делаем. Поддержка нужна сегодня всем врачам - они на передовой. Поддержка нужна чиновникам. Только в единении – сила", - подытожил Ляшко.

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