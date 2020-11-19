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В Музее Революции Достоинства проводят обыски. ФОТО

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В Музее Революции Достоинства проводят обыски. ФОТО
Сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности проводят обыски в Музее Революции Достоинства.

Об этом говорится на странице Музея в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому ... детали позже", - говорится в сообщении.

Согласно фото, обыск проводят сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

Генеральный директор музея Игорь Пошивайло в Facebook сообщил, что обыски проводились также у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального Музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - отметил Пошивайло.

Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович на странице в сети Facebook отметил: "Сейчас в Музее Революции Достоинства СБУ проводит обыски. Власть не просто хочет, чтобы мы забыли о событиях зимы 2013-2014, но и вернуть нас в прошлое времен Януковича".

Вятрович добавил, что проводят обыски умышленно перед годовщиной Майдана, "демонстрируя, что не Майдан победил, а они взяли реванш".

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В Музее Революции Достоинства проводят обыски 01
В Музее Революции Достоинства проводят обыски 02

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Як же це по-пуйловські ...

    Перед самою річницею початку Євромайдану прийти із обшуком в музей Революції Гідності.
  • olele
    всьо как на подбор, ага

    Herman Aksom@eternalrailway 21 ч

    Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.

    Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
    З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
  • Вла
    а чому немає обшуків у бойка, габіновіча та інших **********?!
    Тварюки зовсім знахабніли
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