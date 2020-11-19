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Преподаватель из Житомира Грабарь умерла не из-за недостатка кислорода в больнице, у нее были сопутствующие заболевания, - Степанов

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Преподаватель из Житомира Грабарь умерла не из-за недостатка кислорода в больнице, у нее были сопутствующие заболевания, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что 39-летний педагог Ольга Грабарь умерла в больнице Житомира из-за нехватки кислорода.

Об этом глава Минздрава заявил во время онлайн-трансляции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается той женщины, которая ушла из жизни из-за COVID-19, которую не удалось спасти нашим врачам. Она находилась в достаточно тяжелом состоянии, была переведена в реанимацию, в палату интенсивной терапии, находилась на аппарате ИВЛ, на высокопотоковом кислороде, была интубирована, но к сожалению осложнения, которые дает вирус, кроме того, сопутствующие заболевания, которые были у этой женщины, не позволили спасти ее жизнь. Но даже намека на то, что ей не была предоставлена кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, министр здравоохранения добавил, что в Житомирской городской больнице №1, в которой находилась Грабарь, 106 коек обеспечены кислородом. Всего сейчас в больнице находятся 67 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, все получают ее.

Напомним, преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода.

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Сопутствующие заболевания, коррупционеры у власти.
  • Scorpman Y
    во-во... 90% умершим от ковид19 - ставят "умер от сопутствующих заболеваний"...
    Отсюда и "самая низкая смертность в мире" от ковид19

    тем временем шмаркля, степанов, ермак и прочие - попрятались по больничкам - в вип-палатах и получают .. лечение витаминами))
    Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
  • Dmytro Mazepov
    О проблеме с кислородом Ольга Грабарь рассказала на своей странице в фейсбуке и обратилась к мэру Житомира Сергею Сухомлину с просьбой решить эту проблему.
    "Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз, а это - единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают что делать. Самое страшное, что у нас нет времени ", - написала Грабарь 15 ноября в 21.12.

    а 17 ноября она умерла
    "...даже намека на то, что ей не была предоставлена кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - подчеркнул Степанов.
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    так кто тут врет?
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