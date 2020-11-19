Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС
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Народный депутат "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря подтвердила, что планирует участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного Суда.
Об этом она сообщила "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время", - отметила Совгиря.
Ранее о намерении выдвинуть Совгирю как кандидатку от "Слуги народа" сообщила Цензор.НЕТ нардеп "СН" Галина Янченко. Также об этом заявляли первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.