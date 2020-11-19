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Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС

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Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС
Народный депутат "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря подтвердила, что планирует участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного Суда.

Об этом она сообщила "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время", - отметила Совгиря.

Ранее о намерении выдвинуть Совгирю как кандидатку от "Слуги народа" сообщила Цензор.НЕТ нардеп "СН" Галина Янченко. Также об этом заявляли первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Тільки почую назву слуга народу , мене тіпать починає.
  • Alexey Chernyavsky
    Та давайте перетаскивайте туда весь Квартал, Юзика главой КСУ, чего уж там.
  • ледокол С Бандэра
    На "Эспрессо" журналист два раза спросил ее, считает ли она конституционным проект закона Зеленского о роспуске КС. Эта курица так и не ответила Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 2240 Такая вот будущая судья КС Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 8781
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