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Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ

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Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ
У всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией тесты на коронавирус оказались негативными. В том числе у игроков, ранее получивших положительный результат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

"По прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса", - говорится в сообщении.

Напомним, матч Швейцария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительных тестов у трех игроков украинской команды.

Позже директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за коронавируса.

Читайте: Директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за коронавируса

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Якось довіри до швейцарських медиків трохи більше.
    крім того, - негативний ПЛР-тест може бути помилковим а позитивний 99% що вірний.
  • des_104
    ну-ну. а процент ошибочности негативных тестов где? или тоже 99%? Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ - Цензор.НЕТ 5804
  • des_104
    Илон Маск сдал четыре теста в один день. 2 позитивных, 2 негативных. по его данным - не менее 50%. Нові тести на коронавірус у футболістів збірної України виявилися негативними, - УАФ - Цензор.НЕТ 9740
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