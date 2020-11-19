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Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко

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Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко
Из-за введенных карантинных мер в Украине креативная индустрия потеряла $3 млрд, что составляет 2% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такие цифры озвучил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко во время международного форума "Креативная Украина".

"К чему привел карантин, если мы говорим о креативной экономике? Потери - $3 млрд, это 2% ВВП и еще 300 тыс. рабочих мест. Если мы и в дальнейшем будем продолжать двигаться в этом направлении, то нас ждет перспектива не очень утешительная: 10% потери ВВП или одна треть людей, которые потеряют работу", - сообщил он.

Министр объяснил, что сейчас вовлеченные в креативную индустрию государственные инвестиции расточаются, поскольку нет зрителя и слушателя.

Поэтому Ткаченко убежден, что сфокусироваться нужно на развитии и грантах для институциональной поддержки креативных индустрий.

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Со своей стороны, президент Зеленский во время выступления на форуме отметил, что креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины.

Он заверил, что государство сделает все, чтобы новая реальность для креативных индустрий была комфортной, а условия — максимально благоприятными.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Ай яй яй, в укрпинском селп нк смогли поодолжить стемку телесериала "Скоты" для умственно отсталый в развитии людей?
  • Алекс a18dfdc5
    Да все норм запишем видос чтоб люди скинулись на казну а то за державу обидно брать нечего
  • Alex Sak
    Кто бы мог подумать, что банальная ********** не только "креативная", так еще и "индустрия"?
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