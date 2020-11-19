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Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева. ФОТО

16 12024
В Киеве обнаружили автомобиль с примотанным к нему скотчем телефоном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

"Вчера на линию "102" поступил вызов по поводу подозрительного предмета. Прохожий заметил, что к автомобилю Porsche примотан скотчем посторонний предмет. ЧП произошло на улице Станиславского", - сказано в сообщении.

На место прибыли патрульные, спасатели и взрывотехники.

Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева 01

Патрульные ограничили доступ пешеходов и движение автомобилей к месту происшествия для безопасности граждан.

"Позже на место пришел владелец автомобиля и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.

Хорошо то, что хорошо заканчивается. Если вы обнаружили подозрительный предмет - обращайтесь на линию "102"", - добавили в полиции.

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Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева 02
Фото: патрульная полиция

Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева 03

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Наша Галя балувана Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева - Цензор.НЕТ 8197
  • Fjall_Raven
    она его за порше полюбила, а он её телефоном кинул )
  • Dudash Laci
    рогуль, з Кривого Рога навірно. Там за теліфон всьо рішается.А тут -Київ!
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