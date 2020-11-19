Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева. ФОТО

В Киеве обнаружили автомобиль с примотанным к нему скотчем телефоном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

"Вчера на линию "102" поступил вызов по поводу подозрительного предмета. Прохожий заметил, что к автомобилю Porsche примотан скотчем посторонний предмет. ЧП произошло на улице Станиславского", - сказано в сообщении.

На место прибыли патрульные, спасатели и взрывотехники.

Патрульные ограничили доступ пешеходов и движение автомобилей к месту происшествия для безопасности граждан.

"Позже на место пришел владелец автомобиля и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.

Хорошо то, что хорошо заканчивается. Если вы обнаружили подозрительный предмет - обращайтесь на линию "102"", - добавили в полиции.

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Фото: патрульная полиция