Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева. ФОТО
16 12024
В Киеве обнаружили автомобиль с примотанным к нему скотчем телефоном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.
"Вчера на линию "102" поступил вызов по поводу подозрительного предмета. Прохожий заметил, что к автомобилю Porsche примотан скотчем посторонний предмет. ЧП произошло на улице Станиславского", - сказано в сообщении.
На место прибыли патрульные, спасатели и взрывотехники.
Патрульные ограничили доступ пешеходов и движение автомобилей к месту происшествия для безопасности граждан.
"Позже на место пришел владелец автомобиля и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.
Хорошо то, что хорошо заканчивается. Если вы обнаружили подозрительный предмет - обращайтесь на линию "102"", - добавили в полиции.