Новости

Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: стало известно, кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму. СПИСОК

33 124141
Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: стало известно, кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму. СПИСОК
Кроме Украины, поддержали проект резолюции по правам человека в Крыму страны G7, Турция и еще 53 государства

Против украинского проекта резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму голосовали 22 государства. Об этом говорится в протоколе голосования Третьего комитета ГА ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В комитете Генассамблее ООН поддержали проект усиленной резолюции Украины по правам человека в оккупированном Крыму, - Кулеба

Поддержали проект резолюции 65 государств. Среди них – Украина, страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония), Турция, Австралия, Австрия, Израиль, Польша и ряд других государств.

Воздержались от голосования 85 стран. В протоколе не указаны результаты голосов для Азербайджана, Сербии и еще нескольких государств.

Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: стало известно, кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сухов 75797791
    у рашки в ООН "отличная" компания. Зимбабве, Эритрея, Бурунди. Куба, Венесуэлла, Сирия!! От "мощи" этих однодумцев прямо подкашиваются ноги)))
  • Григорий Слободянок
    Спасибо Армении, которая очередным своим голосованием еще больше сблизила и укрепила дружбу Украины с Азербайджаном и Турцией.
  • Софія Гетьман
    Всі хто голосував проти України заслуговують на санкції простих українців. Давайте перестанемо купувати товари з усіх цих країн включно з Білорусією і Китаєм
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости