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Чиновники Черкасского горсовета подозреваются в хищении 700 тыс. на ремонте дорог

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Чиновники Черкасского горсовета подозреваются в хищении 700 тыс. на ремонте дорог
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Черкасского городского совета в растрате бюджетных средств, предназначенных для ремонта дорог.

Об этом сообщает пресс-сцентр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным предварительного следствия, в 2019 году директор и два заместителя одного из департаментов городского совета заключили договор с частной компанией о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию дорог областного центра более чем на 4 миллиона гривен. Часть из этих средств участники сделки присвоили.

Инициированная СБУ проверка показала, что подрядчик по согласованию с должностными лицами вносил в акты выполненных работ недостоверные сведения об уплате непредвиденного налога на добавленную стоимость. Через включение лишней статьи расходов на счета коммерсантов было неправомерно перечислено почти 700 000 гривен.

Сейчас действия заместителей квалифицированы как служебная халатность, они уведомлены о подозрениях. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора департамента.

Разоблачение незаконных сделок проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    черкасское жлобство. из-за каких то жалких 700 тыщ, унизить черкасских чиновников таким подозрением! та они за такое могут и в черкасский суд подать. о защите чести и достоинства. черкасские дороги это не только сегодня святое, но уже и притча во черкасских языцах ))
  • юра Лонг
    Грубо как то что с них взять село. Вот муж венидиктовой такой илюзион устроил вышел зашел и мильон пажайлуста и все по закону, учись гопота дворовая,
  • Andrey Levenov
    а вот мужем венедиктовой никто не занимается, никаких подозрений нет.
    Только разница в том, что в Черкассах не то, что дороги, а даже тротуары массово сделаны и продолжают делаться (даже те, которые лет 20 не делались в глухоманях), а муж венедиктовой.... ну вы поняли.
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