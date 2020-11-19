Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни

Инициативная группа пострадавших и раненых на Майдане раскритиковала обыски СБУ в музее Революции Достоинства накануне 7-й годовщины революции.

Об этом говорится в совместном заявлении пострадавших, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, раненые участники Революции Достоинства считаем такие циничные и дерзкие действия власти накануне 7-й годовщины начала Майдана сознательными и последовательными действиями, направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни и подвиге всего украинского народа во время Революции Достоинства! Об этих обысках, которые готовились СБУ и Нацполицией, не могли не знать ни президент Зеленский, ни министр внутренних дел Аваков. Это последовательная циничная политика власти по пренебрежению ко всем ценностям Майдана, свертыванию расследований преступлений против протестующих и полное пренебрежение вопросами мемориализации событий Революции Достоинства", - говорится в заявлении.

"Сначала выдали беркутовцев-убийц России, затем был назначен адвокат Януковича Бабиков на руководящую должность в ГБР, а один из руководителей следственного управления МВД времен Майдана Татаров назначен в Офис Президента. Сейчас грязными руками СБУ и Нацполиции пытаются уничтожить ту титаническую работу, которую провели директор и весь персонал Музея Майдана для возведения Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни", - добавили там.

Пострадавшие отмечают, что "действующая власть и президент Зеленский в частности не только ничего не сделали для памяти наших погибших собратьев, но и пытаются уничтожить то, что уже сделано!"

"Мы обращаемся к президенту Зеленскому и министру Авакову, если все это не так, если вы по какой-то непонятной причине не знали о подготовке и проведении сегодняшних позорных обысков у Игоря Пошивайло и в помещениях Музея Майдана, то заявите об этом публично, объясните свою позицию!" - говорится в сообщении.

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