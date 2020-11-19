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Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни

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Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни
Инициативная группа пострадавших и раненых на Майдане раскритиковала обыски СБУ в музее Революции Достоинства накануне 7-й годовщины революции.

Об этом говорится в совместном заявлении пострадавших, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, раненые участники Революции Достоинства считаем такие циничные и дерзкие действия власти накануне 7-й годовщины начала Майдана сознательными и последовательными действиями, направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни и подвиге всего украинского народа во время Революции Достоинства! Об этих обысках, которые готовились СБУ и Нацполицией, не могли не знать ни президент Зеленский, ни министр внутренних дел Аваков. Это последовательная циничная политика власти по пренебрежению ко всем ценностям Майдана, свертыванию расследований преступлений против протестующих и полное пренебрежение вопросами мемориализации событий Революции Достоинства", - говорится в заявлении.

"Сначала выдали беркутовцев-убийц России, затем был назначен адвокат Януковича Бабиков на руководящую должность в ГБР, а один из руководителей следственного управления МВД времен Майдана Татаров назначен в Офис Президента. Сейчас грязными руками СБУ и Нацполиции пытаются уничтожить ту титаническую работу, которую провели директор и весь персонал Музея Майдана для возведения Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни", - добавили там.

Пострадавшие отмечают, что "действующая власть и президент Зеленский в частности не только ничего не сделали для памяти наших погибших собратьев, но и пытаются уничтожить то, что уже сделано!"

"Мы обращаемся к президенту Зеленскому и министру Авакову, если все это не так, если вы по какой-то непонятной причине не знали о подготовке и проведении сегодняшних позорных обысков у Игоря Пошивайло и в помещениях Музея Майдана, то заявите об этом публично, объясните свою позицию!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Це та сама влада. Це її реванш.
  • Oljik
    Треба відвернути увагу громадскості від пограбування антиковідного фонду, відмазки слуг народу від корупційних скандалів, та бездіяльності влади щодо кризи у всіх галузях. Ось підозрюваний Ріфф, наприклад, пезпідставно сидить цілий рік.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Только слабоумные могут поверить, что ближайший друг преЗедента Бакланов чисто случайно вбросил "гнилую селедку" про воровство руководством музея за день до годовщины начала Евромайдана.
    Ни месяц назад, ни через месяц после, а именно сейчас.
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