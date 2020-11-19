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Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию. 4 вакцины находятся на финальной стадии разработки, - ВОЗ

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Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию. 4 вакцины находятся на финальной стадии разработки, - ВОЗ
Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина, об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них", - отметил аль-Мандари.

Стоит отметить, вакцину AZD1222 от AstraZeneca разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них.

А вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства от компаний Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тысячи добровольцев, ранее не болевших коронавирусной инфекцией. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

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Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение бесплатных восьми миллионов доз для Украины. Свыше же этого количества одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

Как сообщалось, Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 был предусмотрен миллиард гривен.

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Топ комментарии

  • ПанСан
    Грамотно расшатывают нервную систему. Немного обнадежат, а потом сразу: стоп - не все так хорошо! Если дыхательная система и выдержит то нервы и психика лягут у миллионов. Все-таки в ВОЗ работают настоящие профессионалы.
  • Алексей Достоевский
    Так клоун такую вакцину обещает
    Больше 70 процентов повелось
  • Петр Великий 27edf252
    Что считать ПОЛНОЙ проверкой? Ясно, что "Спунник 4" никогда не будет проверена, скажем США, и их союзниками ,КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ в РФ закончены

    Вакцина получила свидетельство о регистрации от Минздрава России, и в
    соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, может
    использоваться для вакцинации населения в РФ.Очень вероятно, что она, в ближайшее время, будет использоваться в Китае, Индии, Мексике, Венесуэле, Венгрии . Имеется договоренность с 20-странами, ведутся переговоры с еще 30.
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