Новости • Коронавирус и карантин

Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах

1 72817
Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах
Фото: tsn.ua
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения работает над рядом цифровых решений по борьбе с COVID-19.

Помимо запуска электронного рецепта на лекарства и расширения программы "Доступные лекарства" на антибиотики, в Минцифры также планируют запуск чат-бота для координации госпитализации и открытый дашборд свободных мест в больницах, что позволит упростить процесс оперативной госпитализации пациентов с COVID-19, говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в планах Минцифры - оцифровать и централизовать сбор информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний для получения полной информации о возможных случаях COVID-19 в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, - ВОЗ

"Так мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств", - отмечается в сообщении Минцифры.

В министерстве также работают над совершенствованием функционала приложения "Дий Вдома" и введением электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах 01
Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах 02

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    п.с. а если поставить топчаны в коридорах и на лестничных пролетах - то число "свободных коек" достигнет 73%))

    Медицинское понимание слова "койка" несколько отличается от понимания руководителей нашего государства. "Койка" это не место для размещения больного на четырех ножках, как они видимо считают. . В медицинском понимании - это структурная единица предусматривающая наличие медицинской структуры и возможностей обеспечения для проведения необходимых медицинских мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи. С организационно-медицинской точки зрения фантазии Зеленского о " оперативном увеличении количества в два раза...", "... доведении до 91 тысячи..." - фантазии плохо информированного руководителя.
  • 5 копійок
    Кловун з завхозом лежать же в калідорі і нічо.
  • Oljik
    У Феофанії в обох палатах, де страждають від легкої форми ковіда круглолиций і його кучерявий, цей протокол виконується на 100%.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости