Студентам-медикам планируют снизить проходной балл экзамена "Крок-1", - "слуга народа" Гришина

Студентам-медикам планируют снизить проходные баллы для сдачи экзамена "Крок-1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина.

"Пороговые баллы снизятся до 55,5 баллов. Сейчас соответствующий приказ ждет публикации в Официальном вестнике (предварительно должен быть опубликован 27.11). На сегодняшний день сертификаты выдаются тем, кто сдал экзамен на 60,5, а сразу после официальной публикации - выдадут и тем, кто составил 55,5-60,4", - отметила нардеп.

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