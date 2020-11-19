Необходимо изменить условия налогообложения для крафтового пива и ТИЭНов, – нардеп "Батькивщины" Николаенко

Народный депутат от "Батькивщины", член налогового комитета парламента Андрей Николаенко предлагает отменить акцизы на пиво для крафтовых пивоварен на 2021 и ввести более постепенное повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева.

В условиях экономического кризиса целесообразно на 2021 отменить акцизы на пиво – для крафтовых пивоварен, а также поддержать более постепенный подход в повышении акцизов на табачные изделия для электрического нагрева.

Об этом заявил народный депутат, глава подкомитета рынка капиталов Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко, передает УНИАН.

"О пиве – я озвучил свою позицию на Комитете – я против повышения акцизов на пиво. Более того, мною было подано предложение по поддержке крафтовых пивоварен и отмены для них акцизного сбора на 2021 год", – сообщил Андрей Николаенко.

Также народный депутат поддержал более постепенный подход в повышении акцизов на ТИЭНы – в противовес запланированному в законе №466 повышению акцизов на ТИЭНы сразу в 4 раза.

"Хотя я пропагандирую здоровый образ жизни (а потребление любых табачных изделий является вредной привычкой) тем не менее, я поддерживаю более постепенный подход в повышении акцизов на ТИЭНы. Считаю, что данный подход является более взвешенным", – уверен народный депутат Андрей Николаенко.

Напомним, что вместе с принятием государственного бюджета, в парламенте планируют повысить акцизы на пиво с 2,78 до 3,10 грн за 1 литр продукции.

Что касается акцизов на ТИЭНы, то их резкое повышение (в 4 раза) предусмотрено уже действующим законом Украины №466. Впрочем против повышения уже выступили в Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины, Минэкономике, а также во многих бизнес-ассоциациях.

А в Национальной организации розничной торговли предупреждают, что резкое повышение акцизов на ТИЭны создаст существенные проблемы для малого бизнеса, который осуществляет их продажу, и может привести к банкротству большого числа физических лиц-предпринимателей и малых предприятий.







